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В Кыштыме устанавливают новую котельную для школы № 4

Сегодня, 13:09 Категория: Общество
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ФОТО пресс-службы администрации Кыштымского городского округа 

 

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, газовая блочно-модульная котельная появилась вместо старой угольной. Мощность новой котельной 400 кВт. Её установка в дальнейшем позволит газифицировать дома в районе Егозинка.

 

Уже выполнены работы по устройству фундамента котельной и присоединению к тепловым сетям, приобретены и смонтированы дымовая труба, водогрейный водотрубный газовый котёл и утеплённый антивандальный блок, оснащённый сетевым насосом, установлено ограждение. В течение месяца подрядчик завершит электромонтажные и технологические работы. Стоимость затрат из областного бюджета составит один миллион 900 тысяч рублей.

 

На следующем этапе к газовым сетям подведут теплоисточник. Планируется сделать это до предстоящего отопительного сезона. Прежняя котельная будет выполнять функцию резервного теплоисточника.

 

Приступить к реализации первого этапа проекта удалось благодаря областной программе «Реальные дела». Она направлена на решение насущных вопросов в муниципальных образованиях Челябинской области, для реализации которого губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в 2020 году из областного бюджета специально выделено дополнительное финансирование. 

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Теги: Кыштым школа № 4 газовая котельная

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