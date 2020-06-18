В Кыштыме устанавливают новую котельную для школы № 4

ФОТО пресс-службы администрации Кыштымского городского округа

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, газовая блочно-модульная котельная появилась вместо старой угольной. Мощность новой котельной 400 кВт. Её установка в дальнейшем позволит газифицировать дома в районе Егозинка.

Уже выполнены работы по устройству фундамента котельной и присоединению к тепловым сетям, приобретены и смонтированы дымовая труба, водогрейный водотрубный газовый котёл и утеплённый антивандальный блок, оснащённый сетевым насосом, установлено ограждение. В течение месяца подрядчик завершит электромонтажные и технологические работы. Стоимость затрат из областного бюджета составит один миллион 900 тысяч рублей.

На следующем этапе к газовым сетям подведут теплоисточник. Планируется сделать это до предстоящего отопительного сезона. Прежняя котельная будет выполнять функцию резервного теплоисточника.

Приступить к реализации первого этапа проекта удалось благодаря областной программе «Реальные дела». Она направлена на решение насущных вопросов в муниципальных образованиях Челябинской области, для реализации которого губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в 2020 году из областного бюджета специально выделено дополнительное финансирование.