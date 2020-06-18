Жители Кыштыма могут зажечь виртуальную свечу памяти

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22 июня 1941 года началась – трагическая дата, когда началась Великая Отечественная война. Она унесла жизнь 27 миллионов советских граждан. У нас есть возможность вспомнить каждого из них, присоединившись к онлайн-акции «Свеча памяти». Всё, что нужно сделать – зайти на сайт деньпамяти.рф, пройти по ссылке «Зажечь свечу памяти». Счётчик автоматически покажет номер вашей свечи. С 20 по 22 июня пользователи социальных сетей ВКонтакте и Одноклассников смогут подарить «Свечи памяти» своим друзьям.



Примечательно, что каждая зажжённая свеча на сайте проекта – это один рубль на медицинскую помощь ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны. Средства будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений».



В предстоящий понедельник, 22 июня, в центре Кыштыма, в районах радиогородка, Нижнего Кыштыма и в посёлках волонтёры раздадут прохожим георгиевские ленты. В 10 часов утра у мемориала «Вечный огонь» и памятника «Защитникам Отечества» в Тайгинке пройдут церемонии возложения венков и цветов. Спустя полчаса будут возложены цветы и у скульптуры воинам-пограничникам на улице Республики.