В Челябинской области начали появляться собаки с «клипсами» на ушах

Вчера, 21:09 Категория: Общество

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На улицах Челябинска начали появляться собаки с бирками на ушах. Своеобразные клипсы на ушах собак означают, что животные стерилизованы, привиты и, как правило, неагрессивны, это санитарные собаки города. Об этом информирует агентство «Доступ».

Напомним, с 2020 года в России вступили новые правила обращения с животными без владельцев. В муниципалитетах определены организации по гуманному отлову таких животных, а также по содержанию животных в приютах с целью вакцинации, стерилизации и определению дальнейшей судьбы.

Пока бездомные собаки и кошки находятся в приютах, им ищут новых хозяев. Если найти хозяина в течение трех недель не удается и если животное не проявляет серьезной агрессии, его по новому федеральному закону нужно выпустить – там, где оно было изъято из естественной среды обитания, потому что в знакомом месте животное, как правило, знает, где раздобыть еду. Добавим, перед возвращением в место прежнего обитания животное снабжают меткой, заменяющей документ о нахождении в приюте и зооздоровье.

Заявки на отлов бродячих псов от жителей Кыштыма принимаются по телефонам: 8 (351-51) 4-05-51, 8 (351-51) 4-11-12.