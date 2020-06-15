Алексей Текслер провел встречу с председателем регионального избиркома Сергеем Обертасом

Вчера, 18:10 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем региональной избирательной комиссии Сергеем Обертасом. Глава региона проконтролировал ход подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

– Поправки в Основной закон призваны закрепить суверенитет нашей страны, достижения, в первую очередь в социальной сфере, в других ключевых вопросах жизни государства. Южноуральцы всегда ответственно относятся ко всему, что связано с развитием нашей страны, поэтому принципиально важно максимально информировать людей о ценности каждого голоса. И, конечно, необходимо, чтобы голосование прошло в максимально комфортных и безопасных для граждан условиях, – подчеркнул Алексей Текслер.

Как доложил Сергей Обертас, избирком ведет активную работу по подготовке к голосованию по изменениям в Конституцию РФ. С 25 июня любой желающий южноуралец сможет высказать свое мнение, голосование продлится до 1 июля 2020 года. На участках для голосования будут обеспечены все меры защиты здоровья граждан.

– Один из важнейших вопросов – обеспечить безопасность во время голосования, причем и в формате голосования на дому, и в случае прихода человека на избирательный участок, – обозначил Алексей Текслер.

На приобретение средств индивидуальной защиты средства выделены из областного бюджета. Как доложил председатель избиркома, все территориальные и участковые избирательные комиссии, а также многофункциональные центры оснащены масками, перчатками и санитайзерами.

Гражданам, которые в дни общероссийского голосования будут находиться не по месту регистрации, можно будет проголосовать на любом избирательном участке. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения любым удобным способом: лично в любом офисе МФЦ; лично в любой территориальной комиссии Челябинской области; дистанционно через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru. Заявки начали принимать с 5 июня и завершат 21 июня 2020 года. Участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления для голосования по месту фактического нахождения с 16 по 21 июня 2020 года. На сегодняшний день уже более 3,2 тыс. жителей Южного Урала подали заявления.

– Жители должны знать, какие у них есть возможности, для того чтобы воспользоваться своим правом голоса. Речь идет и о заявке, для того чтобы была возможность проголосовать на дому. И если у кого-то есть возможность и желание проголосовать раньше 1 июля, сделать это с 25 июня. Это тоже людям должно быть понятно, известно, каким образом им это обеспечить, – акцентировал Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор обратил внимание, что необходимо создать все условия для голосования граждан, которые проживают в садах.

– Я хотел бы обратить внимание, что сейчас хорошая погода и многие жители выезжают на свои садовые участки. Мы знаем, у нас достаточно много садоводов в регионе, важно, чтобы у них также была возможность проголосовать либо на традиционном участке, либо в соотвествующих условиях недалеко от своих участков, – отметил Алексей Текслер.