Мошенники от имени жительницы Кыштыма собирали деньги на операцию её маме

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Как рассказали сайту «КР» жители Кыштыма, в социальных сетях они получили сообщения от общей знакомой с просьбой о помощи. История гласила, что её мама серьёзно пострадала в результате ДТП. Якобы, когда женщина возвращалась от родственников домой на такси, на встречную полосу выехала машина, произошло столкновение. В сообщениях говорилось о том, что пострадавшая получила тяжелейшую травму поясничного отдела позвоночника, смещение трёх шейных позвонков, перелом правой кисти рук, перелом четырёх пальцев и разрыв сухожилий. До утра на операцию нужно было собрать 246 тысяч рублей. Как выяснилось позже, это были выдумки мошенников, которые взломали личную страницу жительницы Кыштыма. Они даже сделали для соцсетей листовки с описанием ситуации и просьбой о помощи.

К сожалению, некоторые люди, которые получили такие сообщения, решили помочь и перечислили деньги.

Напоминаем, если вам поступают просьбы перечислить денежные средства, нужно связаться с владельцем страницы и уточнить полученную информацию. К тому же, неотложная медицинская помощь, согласно законодательству Российской Федерации, оказывается бесплатно. Ни одно медицинское учреждение не заставит родственников собирать деньги в столь короткие сроки.

В другом случае мошенники взломали аккаунт кыштымца и написали от его имени просьбу о материальной помощи в похоронах матери. При этом мама жива. Мужчина сразу увидел, что его страница взломана, никто не успел перевести деньги.