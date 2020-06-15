Кыштым обработали хлоркой и перекисью водорода
Вчера, 20:35 Категория: Общество
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Фото с сайта adminkgo.ru
В Кыштыме в чётвертый раз проведена дезинфекция социальных учреждений и городских улиц. В рамках предотвращения распространения коронавируса хлоросодержащим средством обработаны 23 остановки общественного транспорта, 14 детских садов, 12 крупных торговых объектов, центральный рынок, больница, поликлиника, вокзал, проходные радиозавода и машобъединения, пенсионный фонд, центр занятости населения, учреждения соцзащиты, почтовые отделения и МФЦ.
Продезинфицированы здания школ и учреждений культуры, перекисью водорода обработаны дороги на улицах Карла Либкнехта, Ленина, Республики, Интернационала, Чернышевского, Соплякова, Мамина-Сибиряка, Садовой, Освобождения Урала.