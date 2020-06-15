В Челябинской области начали появляться собаки с «клипсами» на ушах Вчера, 21:09

В Кыштыме вручены аттестаты выпускникам школ Вчера, 21:01

Кыштым обработали хлоркой и перекисью водорода Вчера, 20:35

В Кыштыме техническая лаборатория получила президентский грант Вчера, 20:18

Данные о новых случаях заражения COVID-19 в Челябинской области Вчера, 20:16

Аркаим будет закрыт для посетителей в день летнего солнцестояния 15-06-2020, 18:02

В Кыштыме на трёх улицах отключат водоснабжение для устранения аварийной ситуации 15-06-2020, 17:54

Жители Кыштыма смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, находясь на садовых участках 15-06-2020, 17:30

Жители Кыштыма получат бесплатные консультации по теме согласования местоположения границ земельных участков 15-06-2020, 16:33

Жители Кыштыма помогают Челябинскому орнитологическому обществу в составлении базы данных о лебедях 15-06-2020, 16:06

В Кыштыме отловом бездомных собак занимаются специалисты из Копейска 15-06-2020, 13:27

В Кыштыме проходят лечение 11 пациентов с диагнозом COVID-19 15-06-2020, 11:52