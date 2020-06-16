Жительница Кыштыма заплатила за аренду несуществующей квартиры

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Жительница Кыштыма обратилась в полицию с заявлением о хищении у неё денежных средств. По словам женщины, на сайте бесплатных объявлений она нашла подходящее объявление о сдаче квартиры. В телефонном разговоре мужчина, который представился владельцем недвижимости, попросил перевести предоплату в сумме 6000 рублей. Женщина перевела деньги на указанный счёт, после чего попыталась созвониться с арендодателем, но его телефон был выключен.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Полицейские настоятельно рекомендуют жителям быть бдительными при совершении сделок в интернете, не переводить деньги неизвестным людям.