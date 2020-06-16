Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Жительница Кыштыма заплатила за аренду несуществующей квартиры

Сегодня, 09:58 Категория: Общество
274
0

 

Жительница Кыштыма обратилась в полицию с заявлением о хищении у неё денежных средств. По словам женщины, на сайте бесплатных объявлений она нашла подходящее объявление о сдаче квартиры. В телефонном разговоре мужчина, который представился владельцем недвижимости, попросил перевести предоплату в сумме 6000 рублей. Женщина перевела деньги на указанный счёт, после чего попыталась созвониться с арендодателем, но его телефон был выключен.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Полицейские настоятельно рекомендуют жителям быть бдительными при совершении сделок в интернете, не переводить деньги неизвестным людям.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Мошенничество Полиция Кыштыма Перевод денег

Похожие публикации:

Жительница Кыштыма лишилась денег, пытаясь продать дачу на сайте объявлений

Жительница Кыштыма решила купить по объявлению в интернете собаку и лишилась денег

Жительница Кыштыма перевела деньги мошенникам под видом её приятельницы

Жительница Кыштыма искала в интернете автозапчасти, а наткнулась на мошенника

Жительница Кыштыма и денег лишилась, и коляску не купила

Комментарии:

Добавить