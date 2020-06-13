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Жители Кыштыма получат бесплатные консультации по теме согласования местоположения границ земельных участков

Сегодня, 16:33 Категория: Общество
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Послезавтра, 17 июня, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области состоится «горячая линия» по теме согласования местоположения границ земельных участков. Например, можно будет узнать порядок согласования границ при проведении процедуры межевания, а именно с кем нужно согласовывать границы участка, куда обращаться в случае несогласия с границами сопредельного участка и как урегулировать возникший спор с соседом, как защитить свои сотки, подписывая акт согласования, если владелец соседнего участка межует землю. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Управления Росреестра по Челябинской области, звонки будут приниматься  с 10:00 до 11:00 часов по телефону «горячей линии»:  8 (351) 261-48-02.       

  

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Теги: Кыштым Управление Росреестра Горячая линия 17 июня

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