Жители Кыштыма получат бесплатные консультации по теме согласования местоположения границ земельных участков

Послезавтра, 17 июня, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области состоится «горячая линия» по теме согласования местоположения границ земельных участков.

Например, можно будет узнать порядок согласования границ при проведении процедуры межевания, а именно с кем нужно согласовывать границы участка, куда обращаться в случае несогласия с границами сопредельного участка и как урегулировать возникший спор с соседом, как защитить свои сотки, подписывая акт согласования, если владелец соседнего участка межует землю.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Управления Росреестра по Челябинской области, звонки будут приниматься с 10:00 до 11:00 часов по телефону «горячей линии»: 8 (351) 261-48-02.