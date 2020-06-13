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В Кыштыме отловом бездомных собак занимаются специалисты из Копейска

Сегодня, 13:27 Категория: Общество
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Напомним, в Кыштымском городском округе отловом бездомных собак занимается специализированная лицензионная организация ООО «ЮНВИН» из Копейска. Работники отвечают за отлов животных, их транспортировку в приют, содержание и учёт. В приюте проводится стерилизация и вакцинация собак. Затем в течение 21 дня им ищут новых хозяев.


Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, с начала июня в Кыштыме отловлено и направлено в копейский приют 15 бездомных собак. Столько же было отловлено за аналогичный период в прошлом месяце. Собак, которых не удалось пристроить, направляют обратно в привычную среду обитания.


Заявки на отлов бродячих животных принимаются от жителей Кыштыма в управлении городского хозяйства по телефону: 8 (351-51) 4-05-51 или в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефону: 8 (351-51) 4-11-12.

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Теги: ЮНВИН Кыштым бездомные собаки отлов

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