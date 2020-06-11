МЧС предупреждает: ожидаются сильные дожди, грозы, град

Вчера, 16:24 Категория: Общество

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Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Челябинской области, завтра, 13 июня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Основные правила безопасного поведения при грозе:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

- не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов;

- если вы на открытой местности: отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

- не прячьтесь под высокие деревья;

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

- велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной половине и в восточных районах местами сохраняется, в западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Напоминаем ,что с 1 мая введён особый противопожарный режим. Запрещено посещение гражданами лесов, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

На территории Кыштымского городского округа запрещено применение любого открытого огня: разведение костров, мангалов, сжигание мусора, сухой травы (в т.ч. и в бочках), проведение пожароопасных работ на объектах. Проводятся рейды по контролю за соблюдением правил особого противопожарного режима, нарушители привлекаются к административной ответственности.

Завтра днём синоптики прогнозируют в Кыштыме температуру воздуха до плюс 17 градусов.