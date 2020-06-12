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В Кыштыме названы самые популярные имена среди новорождённых

Вчера, 09:00 Категория: Общество
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Фото из открытых источников.

 

Сегодня, 14 июня, Кыштыму исполняется 263 года.

Праздничные мероприятия и традиционное шествие перенесены на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Дата будет утверждена с учётом предложений жителей.

По данным Федеральной службы государственной статистики в Кыштыме проживают 38 тысяч 763 жителя.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском отделе ЗАГС, с начала этого года зарегистрировано 93 брака. На свет появились 149 новорождённых. Из них 75 мальчиков и 74 девочки. Самыми популярными именами среди мальчишек стали Александр, Тимофей, Егор, Михаил и Артём. Среди девочек лидируют имена Мария, Анастасия, Ева, Виктория и Ксения.

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Теги: Кыштым ЗАГС Имена новорождённых Численность населения День города

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