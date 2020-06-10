Гуманоид Алёшенька из Кыштыма стал героем комиксов

Вчера, 15:00 Категория: Общество

153

0

У автора Александра Панцирь идея создания комикса зародилась в 2018 году, после одного из мероприятий, посвящённых кыштымскому гуманоиду. Вскоре нашёлся и художник – Сергей Антипин.



Сюжет комикса повествует о молодом художнике, который едет в Кыштым к своей девушке. Они знакомятся с Тамарой Просвириной, которая в реальной истории и нашла неизвестное существо, назвав его Алёшенькой. В это же время в городе появляется таинственный человек, который не любит показывать своё лицо. Далее в сюжетной линии появляется и житель Кыштыма Владимир Бендлин. Он работал следователем и расследовал загадочное дело об Алёшеньке.



– Несмотря на то, что в центре истории инопланетное существо, комикс, прежде всего о людях. О том, что человек может преодолеть любые трудности, если он несёт с собой свет и правду, – сказал сайту «КР» Александр Панцирь.



Автор сообщил, что комикс будет напечатан. Александр готов провести презентацию в Кыштыме.