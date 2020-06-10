Алексей Текслер сообщил о дате начала работы санаториев и снятия ограничений для всех остальных мест отдыха

Вчера, 14:36 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства объявил, что с 15 июня 2020 года смогут начать работать санатории, работающие на основе медицинской лицензии, с учётом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. С 1 июля 2020 года снимаются ограничения для всех остальных мест отдыха.

Кроме того, с 15 июня возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.