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Житель Кыштыма задержан полицией за сбыт героина

Вчера, 12:57 Категория: Общество
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из копейского ОМВД провели спецоперацию по задержанию четверых жителей Челябинской области. Они занимались сбытом героина.


Первой была задержана жительница Копейска 1989 года рождения. У неё обнаружили и изъяли более 120 граммов героина. Во время обыска её квартиры полицейские нашли ещё 930 граммов наркотиков.


Затем полиция установила личности двоих мужчин из Челябинска, которые тоже сбывали героин через закладки. У них изъяли 120 граммов наркотиков. Четвёртым задержанным оказался житель Кыштыма, 1987 года рождения. У него обнаружили 70 граммов героина.


Задержанные составляли единую цепочку распространения наркотиков в регионе. Они заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Теги: Кыштым сбыт героина героин полиция спецоперация

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