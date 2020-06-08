Завтра в районе машгородка в Кыштыме отключат водоснабжение в связи с неотложными работами

Вчера, 17:29 Категория: Общество

187

0

Завтра, 10 июня, в связи с неотложными работами на водоводе на улице Дзержинского будет отключено водоснабжение с 10 до 12 часов на улицах Республики, 2, 4, 6, 8; Кооперативная, 4, 5, 7; Металлургов, 2, 4; Гузынина, 2; Механическая, 1. С 10 до 17 часов водоснабжение отключат на улицах Республики, 1, 3 ,5, 7; Дзержинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Металлургов, 22; Кооперативная, 3.

Управление гражданской защиты просит кыштымцев сделать необходимый запас воды.