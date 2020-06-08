В Кыштыме задержан водитель, который установил на свою машину украденный регистрационный номер с КамАЗа

Вчера, 16:05 Категория: Общество

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В Кыштыме на улице Ленина инспекторы ДПС задержали водителя, управляющего автомобилем ВАЗ 2112. При проверке документов выяснилось, что 24-летний житель нашего города не имеет водительского удостоверения и никогда его не получал. Машина снята с регистрационного учёта, а государственные номера принадлежат другому автомобилю.

Нарушитель признался, что в городе Богдановиче Свердловской области заметил автомобиль КамАЗ, снял с него номера и установил на свою машину.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, кыштымский водитель привлечён к ответственности по статьям 12.7 и 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Молодому человеку грозят солидные штрафы.