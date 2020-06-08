Кыштымцы на плавающих экскаваторах спасли карабашские огороды от затопления

Вчера, 11:06 Категория: Общество

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Напомним, житель Кыштыма Артём Карпов несколько лет назад собрал редкий вид спецтехники – водный экскаватор для очистки дна водоёмов. Сейчас он успешно сотрудничает со многими муниципалитетами Челябинской области области. На этот раз помощь понадобилась соседнему городу Карабашу.

Артём Карпов вместе со своими работниками заново проложил русло реки Серебрянки. Это помогло спасти окрестные огороды от затопления.



Река соединяет пруд на территории предприятия «КарабашМедь» и Богородский пруд. В устье скопился ил, водоём зарос камышом. Из-за этого вода разлилась по берегу, превращая поля в болота, и вплотную подступила к окрестным огородам. Чтобы устранить проблему администрация Карабашского городского округа обратилась к кыштымцам.