Кыштым попал в кинохронику Великой Победы

Вчера, 11:03 Категория: Общество

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Экипаж Уральского добровольческого танкового корпуса.

При поддержке правительства Пермского края был создан документальный фильм «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей». Он посвящён подвигу Уральского добровольческого танкового корпуса и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



Фильм рассказывает о боевом пути танкового корпуса – от формирования до победных дней в Берлине и Праге. В центре внимания – истории добровольцев из Свердловска, Молотова, Нижнего Тагила, Алапаевска, Дегтярска, Троицка, Златоуста, Кусы, Челябинска и Кыштыма. Для создания фильма использовали архивные материалы, собранные в открытых и частных коллекциях, воспоминания участников Великой Отечественной войны и их родственников.



Напомним, на улице Ленина в нашем городе установлен памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. В прошлом году рядом появилась мемориальная доска, на которой увековечены имена героев.



Фильм «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» можно посмотреть ЗДЕСЬ.