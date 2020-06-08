Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштым попал в кинохронику Великой Победы

Вчера, 11:03 Категория: Общество
430
0

Экипаж Уральского добровольческого танкового корпуса.

 

При поддержке правительства Пермского края был создан документальный фильм «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей». Он посвящён подвигу Уральского добровольческого танкового корпуса и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.


Фильм рассказывает о боевом пути танкового корпуса – от формирования до победных дней в Берлине и Праге. В центре внимания – истории добровольцев из Свердловска, Молотова, Нижнего Тагила, Алапаевска, Дегтярска, Троицка, Златоуста, Кусы, Челябинска и Кыштыма. Для создания фильма использовали архивные материалы, собранные в открытых и частных коллекциях, воспоминания участников Великой Отечественной войны и их родственников.


Напомним, на улице Ленина в нашем городе установлен памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. В прошлом году рядом появилась мемориальная доска, на которой увековечены имена героев.

Фильм «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» можно посмотреть ЗДЕСЬ

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Уральский добровольческий танковый корпус фильм

Похожие публикации:

В Кыштыме спасатели навели порядок у мемориала добровольцам Уральского танкового корпуса

Последний боец легендарного Уральского танкового корпуса отметил 95-летие

В Кыштыме увековечили память о земляках-танкистах

Краеведы Кыштыма предлагают пополнить календарь новой знаменательной датой

В Кыштыме может появиться памятная плита с именами танкистов-добровольцев

Комментарии:

Добавить