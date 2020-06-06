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В посёлке под Кыштымом огнеборцы отремонтировали детскую площадку

Сегодня, 16:54 Категория: Общество
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Месяц назад в группе «Мы из Кыштыма» ВКонтакте жители посёлка Тайгинка пожаловались на плачевное состояние детской площадки. На ней остались лишь старые качели. Огнеборцы местной пожарной части № 118 под руководством начальника Константина Плаксина решили своими силами провести ремонт.

 


– Константин Плаксин и его сотрудники спилили старые элементы, отремонтировали качели, повесив две новые цепи и сиденья. Установили лавочку и поставили песочницу. Песок будет завезён в ближайшие дни, – сказала сайту «КР» исполняющая обязанности начальника управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Оксана Киселёва.


Детвора уже играет на обновлённой площадке, сотрудники пожарной части № 118 будут следить за её состоянием.

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Теги: Кыштым Тайгинка пожарная часть № 118 детская площадка

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