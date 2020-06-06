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В Кыштыме разыскивают мотоциклиста, который скрылся с места ДТП

Сегодня, 14:22 Категория: Общество
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Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Кыштымский"

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, вчера вечером, 7 июня, 57-летний житель Кыштыма ехал на велосипеде по проезжей части. В районе дома № 12 на улице Каолиновая он не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал навстречу. В результате столкновения велосипедист получил травмы. Его доставили в кыштымскую городскую больницу.

Мотоциклист с места происшествия скрылся. Предположительно, что мотоцикл был синего цвета.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном дорожно- транспортном происшествии, полицейские просят обратиться в отдел ГИБДД по адресу: г.Кыштым, улица К. Либкнехта, 166. Или позвонить по телефонам: 8(351-51) 4-46-31, 8(351-51) 4-46-42.

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Теги: Кыштым Полиция Кыштыма ДТП Скрылся с места ДТП

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