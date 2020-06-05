Сегодня в Кыштыме прошла акция «Останови мошенника»

Вчера, 20:54 Категория: Общество

171

0

Фото Анны Наумовой.

Сегодня, 5 июня, 70 сотрудников кыштымской полиции провели профилактическую акцию «Останови мошенника». Полицейские раздали листовки на проходных Кыштымского медеэлектролитного завода, Кыштымского машиностроительного объединения, радиозавода, а также в торговых комплексах и во дворах. Всего было роздано три тысячи листовок с информацией о мошенниках.

Кроме того, информация, предупреждающая об их действиях, звучала из двух машин с громкоговорителями, которые проезжали по улицам города.

– В последнее время участились случаи обмана кыштымцев. Месяц назад была проведена подобная акция. После этого мы отметили снижение уровня преступности, – рассказал сайту «КР» исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Павел Щукин. – Не все жители нашего города, особенно пенсионеры, разбираются в современных технологиях, поэтому легко становятся жертвами обманщиков. Граждане диктуют им номера своих банковских карт, а также код безопасности, указанный на обороте.

После этого со счетов списываются деньги.

Во время проведения профилактической акции жители Кыштыма чаще всего интересовались: «Что делать, если мошенники уже сняли средства с банковской карты?». В этом случае следует сразу заблокировать карту и обратиться в полицию.