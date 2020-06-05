Двоим жителям Кыштыма предъявлено обвинение по факту избиения незнакомого мужчины. От полученных травм пострадавший скончался

Вчера, 15:48 Категория: Общество

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В следственном отделе по городу Кыштыму окончено расследование уголовного дела по обвинению двух местных жителей в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе предварительного следствия установлено, что двое кыштымцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре 2019 года около входа в кафе «Лагуна», расположенного в ДК «Победа», избили незнакомого мужчину. У пострадавшего были диагностированы множественные переломы костей черепа. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался в городской больнице Кыштыма.

Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе, нападавшим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Оба находятся под домашним арестом. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.