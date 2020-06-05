В Кыштыме среднемесячная зарплата составила 33 тысячи 326 рублей

Сегодня, 13:10 Категория: Общество

153

0

Как сообщили сайту «КР» в Федеральной службе государственной статистики по Челябинской области, среднемесячная заработная плата работников организаций в Кыштыме за январь –март этого года составила 33 тысячи 326 рублей. Это на 7,5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, у работников обрабатывающих производств среднемесячная зарплата – 39 081, 6 руб., государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения – 36 062,9 руб., финансовой и страховой деятельности – 35 612,5 руб., деятельности в области здравоохранения и социальных услуг – 31 715,4 руб., оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 30 600,8 руб., деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 28 586,6 руб., образования – 25 364,1 руб., транспортировки и хранения – 24 032,1 руб., деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 22 629,1 руб, деятельности административной и сопутствующих услуг – 16 285,1 руб.