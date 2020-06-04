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В Кыштыме отключат радио- и телевещание

Вчера, 13:24 Категория: Общество
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В понедельник, 8 июня, с 4:00 до 13:00 часов на радиотелевизионной передающей станции Кыштыма пройдут профилактические работы. На это время будет отключено приёмо-передающее оборудование.


Кроме того, проверят и комплекс системы оповещения населения на телевизионных программах первого мультиплекса цифрового телевидения. Абонентов кабельных сетей это отключение не затронет.


Напомним, ранее стало известно, что МЧС впервые в 2020 году проведёт комплексную проверку системы оповещения граждан по всей России. Об этом сообщается на сайте ведомства. Во время проверки специалисты планируют запустить электросирены и громкоговорители, а также на некоторое время прервут трансляции теле- и радиоканалов. Уточняется, что тестирование систем в российских регионах пройдет в октябре.

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Теги: Кыштым профилактика отключение радио отключение ТВ

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