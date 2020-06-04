Полиция Кыштыма предупреждает об опасности открытых окон, которые нередко становятся причиной трагедий детей

Вчера, 12:12 Категория: Общество

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С наступлением тёплой погоды многие из нас открывают в своих домах и квартирах окна. При этом иногда стоит взрослым отвлечься всего на пару минут, как этого оказывается достаточно, чтобы случилось непоправимое.

Так, позавчера в Магнитогорске трёхлетняя девочка, оставшаяся на время без присмотра взрослых, залезла на подоконник и упала из окна шестого этажа. От полученных травм она умерла.

Полиция Кыштыма призывает всех жителей нашего города, особенно если в доме есть маленькие дети, быть очень бдительными.



– Не оставляйте маленьких детей одних.



– Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.



– Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.



– Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Наоборот, ребенок чувствует себя за сеткой в безопасности и опирается на неё, а в результате выпадает вместе с ней.



– Оборудуйте окна специальными устройствами, которые фиксируют окно в немного приоткрытом состоянии и не позволяют ребенку открыть его широко.



– Внимательно подбирайте аксессуары на окна. Жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может с их помощью взобраться на окно.