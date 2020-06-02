В Кыштыме перенесена дата празднования Дня города

Вчера, 16:49 Категория: Общество

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Фото из архива "КР"

В Кыштыме празднование Дня города в этом году перенесено со второго воскресенья июня на более поздний срок в связи с действующими ограничениями на организацию массовых мероприятий.

Одна из возможных дат празднования Дня города и проведения фестиваля военных оркестров «Фанфары Кыштыма» – первое сентября. При этом в администрации округа подчёркивают, что готовы выслушать и рассмотреть все предложения жителей на этот счёт.

В новом формате пройдёт и празднование Дня России. К сожалению, областной фестиваль народного творчества «Русский хоровод», посвящённый одному из главных государственных праздников нашей страны, 12 июня не состоится. Учитывая, что 2020-й год для нашего фестиваля юбилейный, к 25-летию «Русского хоровода» планируется выпустить книгу и фильм, который в День России кыштымцы смогут посмотреть в эфире местной телерадиокомпании.