Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме занялись разработкой проекта по строительству тайгинского водопровода

Вчера, 12:03 Категория: Общество
434
0

 

Сейчас питьевая вода в Тайгинке привозная. Некоторые жители посёлка бурят скважины на своих участках.

Как сообщили сайту «КР» в отделе капитального строительства Кыштымского городского округа, в 2020 году будет разработан проект по строительству водопровода. Уже проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика, который займётся этой работой.

Водопровод протянут от Дальней Дачи до Тайгинки, а оттуда – на Каолиновый. Общая протяжённость составит 11 километров 200 метров. Девять километров водопровода пройдёт по дну кыштымского городского пруда, озёр Тайги и Тёмное. Согласно договору подрядчик должен предоставить готовый проект до первого декабря этого года. К этому времени планируется получить положительное заключение государственной экспертизы.

В 2021 году по расчётам сметы предстоит изыскать денежные средства на строительство.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Посёлок Тайгинка Водопровод Разработка проекта

Похожие публикации:

В Кыштыме отремонтируют три дорожных участка

В Кыштыме завершается строительство газопровода в районе Южной, на очереди – ещё один

В Кыштыме вовремя завершить капремонт водопровода КМЭЗ может помешать только погода

В Кыштыме столкнулись с недобросовестными победителями конкурсов по строительству остановки в центре города

Фонтану и морозы не страшны

Комментарии:

Добавить