В Кыштыме жители более десяти улиц частного сектора останутся без электроснабжения на время плановых работ

Вчера, 11:44 Категория: Общество

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4 июня с 10 до 12 часов в связи с заменой прибора учёта на улице Республики, № 81а от ТП-12 будет произведено отключение электроснабжения в домах на улицах Кирова, с № 9 по № 78; Комарова, с № 5 по № 58; Швейкина, с № 71 по № 126; Республики, с № 79 по № 92; А. Романова, с № 1 по № 54.

5 июня с 9 до 16 часов в связи с техническим присоединением на ВЛ-0,4 кВ частного жилого дома на улице К.Либкнехта будет произведено отключение электроснабжения в домах на улицах К.Либкнехта, с № 77 по № 150; Механическая, с № 9 по № 14; Калинина, с № 97 по № 147.

5 июня с 9 до 16 часов в связи с техническим присоединением на ВЛ-0,4 кВ частного жилого дома на улице Егозинка, № 42 будет произведено отключение электроснабжения на улице О.Кошевого, с № 1 по № 18; Егозинка, с № 8 по № 65; Пушкина, с № 95 по № 168.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.