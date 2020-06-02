В Кыштыме утверждён план движения автомобилей при ремонте моста у третьей школы

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Капитальный ремонт моста в районе третьей школы начнётся уже в предстоящий четверг, 4 июня. Движение для автомобилей по улице Папанина будет закрыто с 8 часов утра. Открыть его планируют 30 октября.



Согласно техническому заданию подрядчик ООО «Дороги плюс» выполнит ремонт мостового полотна, пролётного строения, промежуточных, береговых и укрепительных опор сооружения, а также сопряжение моста с насыпью.





На официальном сайте администрации Кыштымского городского округа опубликована схема движения транспортных средств на этот период времени. Объезд будет организован по улицам Советской и Аношкина. На улице Советской временно введут двухстороннее движение.



Напомним, такая схема объездного движения уже использовалась при капитальном ремонте моста на улице Садовой.