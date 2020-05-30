В Кыштыме полицейские проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах

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На территории Кыштымского городского округа в ежедневном режиме осуществляется контроль за исполнением распоряжения правительства Челябинской области о введении в регионе обязательного масочного режима.



Напомним, с 12 мая в Челябинской области граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и во всех учреждениях, продолжающих свою работу).



Мобильные патрульные группы были сформированы из сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», а также администрации городского округа. В ходе проверок особое внимание – соблюдению масочного режима и социального дистанцирования в объектах торговли и сферы услуг. С 18 по 28 мая проведено восемь совместных рейдовых мероприятий. Всего выявлено 24 административных правонарушения по ст. 20.6.1 КоАП РФ, составлено 19 протоколов в отношении продавцов торговых объектов и пять протоколов в отношении предпринимателей, не обеспечивших должный контроль за использования средств индивидуальной защиты сотрудниками и посетителями торговых точек.



Сотрудники полиции напоминают, что санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.



Рейдовые мероприятия продолжатся.