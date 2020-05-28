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В Кыштыме загородный лагерь «Радуга» планируют открыть с 1 июля

Сегодня, 19:16 Категория: Общество
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Но при условии, что распространение коронавирусной инфекции в нашем регионе пойдёт на спад.

 

Всего планируется провести три заезда, каждый из них по 14 дней.
График заездов выглядит таким образом: первая смена продлится с 1 по 14 июля, вторая – с 17 по 30 июля, третья – с 3 по 16 августа.

Дней открытых дверей для родителей в этом году не будет. Территория лагеря все 14 дней будет закрыта для посторонних лиц: никаких визитов, никаких гостей.


Сейчас Кыштымский медеэлектролитный завод, в чьём ведомстве и находится «Радуга», приобретает обеззараживающие устройства – они появятся в каждом корпусе и в столовой, специальные дозаторы с антисептиком, которые не требуют нажатия. Об этом группе «Наш КМЭЗ» ВКонтакте рассказал директор «Радуги» Алексей Могильников. Он сменил на этой ответственной должности Валерия Шарабрина, перешедшего на работу в администрацию округа.

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Теги: Кыштым лето КМЭЗ отдых

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