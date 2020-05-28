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В Кыштыме установили пограничный столб

Сегодня, 15:14 Категория: Общество
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Сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника. По случаю праздника на улице 2-я Дачная, 13 в Кыштыме установлен пограничный столб. Так молодые кыштымцы, отслужившие в погранвойсках, поздравили своих старших товарищей с праздником.

Пограничный столб установлен согласно советскому ГОСТу. Его высота два метра 10 сантиметров. Выполнен он из бруса 200х200 миллиметров. Красные полоски нанесены шириной 200 миллиметров, зелёные – 180. На установку пограничного столба и флагштока ушло полтора часа работы.

– Много жителей района Ближней Дачи отслужили в пограничных войсках, – рассказал сайту «КР» Сергей Александрович Трунин. – Решили установить столб около дома нашего боевого товарища Артёма Гехт. Он – один из инициаторов такого подарка. Каждый год мы собираемся в этот праздник именно здесь.

Ещё утром пограничники возложили цветы и венки у Вечного огня и у памятника воину-пограничнику, который был установлен на улице Республики на прошлой неделе. По словам Сергея Трунина, такой подарок к празднику от машиностроительного объединения, администрации Кыштымского городского округа и индивидуального предпринимателя Станислава Стрельцова всем пришёлся по душе.

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Теги: Кыштым День пограничника пограничный столб КМО Администрация КГО

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