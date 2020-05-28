Жителей Кыштыма предупреждают о киберпреступниках

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По данным Главного Управления МВД России по Челябинской области, на Южном Урале на 54 процента возросло число преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В числе основных причин роста киберпреступлений – доверчивость граждан и низкий уровень правовой информированности и технической грамотности жителей Южного Урала.

В большинстве преступных деяний злоумышленники представляются сотрудниками банковских учреждений и под различными предлогами убеждают граждан передать им информацию о реквизитах банковских карт, СVС-кодах и смс-паролей, подключают программы удалённого доступа к онлайн-банку, либо просят снять все имеющиеся сбережения и перечислить на «резервные расчетные счета Банка» для сохранения своих личных сбережений.

По данным анализа мировых событий безопасности информации, подготовленного Мининформом Челябинской области совместно с Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий, увеличивается многообразие векторов атак. Наряду с «фишингом» (рассылкой поддельных уведомлений от банков, магазинов) всё большее распространение получают атаки через мобильные устройства, бесплатное программное обеспечение, скачанное из глобальной сети (даже из надёжных источников), а также сложные атаки через поставщиков услуг и продуктов.

Зафиксированы факты использования искусственного интеллекта. Прогнозируется, что злоумышленники будут использовать в своих целях машинное обучение и Big Data, что выведет кибератаки на совершенно новый уровень. Активно развиваются методы социальной инженерии, основанные на особенностях психологии людей и человеческих слабостях. При этом хищение важных данных (конфиденциальной информации) происходит без использования технических средств – жертвы сами передают данные злоумышленникам.

В ряде исследований отмечается, что современные люди ради выгоды и удобства легко идут на нарушение правил информационной безопасности или игнорируют их на работе и в личной жизни, не задумываясь о последствиях.

Для повышения уровня цифровой грамотности в области информационной безопасности можно пройти бесплатные онлайн-курсы в сети Интернет. Например, курс для родителей по безопасному Интернету от МТС, курсы НОУ ИНТУИТ, платформа Education от «Лаборатории Касперского», онлайн-курсы на Udemy и другие.

Справка:

Одним из важнейших направлений национального проекта «Цифровая экономика» является информационная безопасность. Среди главных задач проекта–использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. На работу с отечественным системным программным обеспечением уже переведены около 40% рабочих мест в органах исполнительной власти. До конца 2020 года этот показатель планируется увеличить до 90%. Среди других задач проекта – снижение среднего срока простоя информационных систем органов власти Челябинской области в результате компьютерных атак до 1 часа уже к 2024 году, а также увеличение числа подготовленных специалистов в области информационной безопасности.