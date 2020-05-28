Губернатор представил ряд предложений для стабилизации ситуации на рынке труда
Сегодня, 14:21 Категория: Общество
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Президент России Владимир Путин провёл совещание по ситуации на рынке труда. Участие в нём принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава нашего региона представил ряд следующих предложений:
– распространить выплату в размере трёх тысяч рублей на ребёнка в Центрах занятости на тех граждан, кто был без работы и до 1 марта 2020 года, а также индивидуальных предпринимателей, потерявших свой статус.
– рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета в этом году стимулирующих субсидий работодателям (в дополнение к их возможностям) под создание временных рабочих мест для выпускников вузов и техникумов в размере МРОТ на период от 3 до 6 месяцев. Выпускники вузов – ещё одна уязвимая группа на рынке труда, в этом году был нарушен учебный процесс и многие не смогли пройти практику. Эта мера даст возможность выпускникам зарекомендовать себя, получить профессиональный опыт, а работодателям – возможность подобрать специалистов необходимых профессий.
– предоставить возможность в рамках законодательства о контрактной системе службам занятости заказывать у организаций высшего и среднего профессионального образования необходимые услуги без проведения длительных конкурсных процедур.
Ситуация на рынке труда меняется динамически, и нужны программы быстрого переобучения, онлайн-курсы, на которые можно было бы оперативно направлять людей по мере получения службами занятости заявок от работодателей. Давать людям вторую профессию, которая прямо сейчас востребована на рынке, повышая возможности их трудоустройства.
– использовать современные цифровые технологии для развития занятости. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» создать «цифровую службу мобильной занятости», используя технологии и принципы, аналогичные тем, которые применяются ведущими агрегаторами при разработке их онлайн-сервисов. То есть создать платформу для быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений работников и работодателей и проведения расчетов по ним прямо на платформе.
Глава государства поддержал предложения, озвученные Алексеем Текслером.