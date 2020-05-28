В Кыштыме проведут профилактическое мероприятие «Подросток»

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Мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними продлится в Кыштыме с 1 июня по 31 августа.



Сотрудники полиции будут проводить рейды по выявлению подростков, которые находятся в социально-опасном положении в семьях. Особое внимание уделят выявлению фактов продажи спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним.



По данным на конец апреля, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних состоят 52 подростка и 18 родителей, которые не исполняют должным образом свои обязанности.



Подробнее об этом – в следующем выпуске газеты «Кыштымский рабочий».