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Кыштым принимает поздравления от школьников

Сегодня, 13:28 Категория: Общество
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В июне Кыштыму исполнится 263 года. В каком формате пройдёт праздник, пока неизвестно. Но в школе № 13 уже объявлены праздничные акции. Они пройдут в привычном для нынешнего времени онлайн-формате.


Первая акция – «Моя улица». Ученикам предлагается рассказать об улице, на которой они проживают. Записи с историей, интересными фактами будут размещены в ВКонтакте с хештегом #Моя_улица_Школа13Кыштым.


Кроме того, проводится виртуальная фотовыставка «Мой любимый уголок Кыштыма». Школьники опубликуют фотографии любимого места в Кыштыме с хештегом #ЯлюблюКыштым_Школа13Кыштым

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Теги: Кыштым День Города Школа № 13

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