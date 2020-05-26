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Во всём Кыштыме отключат воду в связи с проведением ремонтных работ на станции «Сугомак»

Сегодня, 15:21 Категория: Общество
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В следующий вторник, 2 июня, с 01:00 до 04:00 часов в связи с проведением ремонтно-регламентных работ на насосно-фильтровальной станции «Сугомак» будет отключено водоснабжение в городе Кыштыме. Об этом сайту "КР" сообщили в управлении гражданской защиты. 

Просим жителей сделать необходимый запас воды.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым Станция Сугомак Отключение воды ЕДДС сообщает

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