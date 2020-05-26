В Кыштыме медработника оштрафовали за нарушение режима обязательной самоизоляции

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Судом рассмотрено два дела об административных правонарушениях в отношении женщины 1959 года рождения, работающей в кыштымской центральной городской больнице.

По делу по части второй статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» установлено, что 12 мая она нарушила режим обязательной двухнедельной самоизоляции, предписанной ей Роспотребнадзором.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова, женщина вышла из дома в магазин. В это время с проверкой соблюдения режима к ней наведались полицейские.

Согласно постановлению заместителя главного государственного санитарного врача по Кыштыму, Верхнему Уфалею, Каслинскому и Нязепетровскому районам от 8 мая 2020, жительнице Кыштыма было предписано находиться в режиме изоляции в течении 14 дней с даты последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (до получения отрицательных результатов обследования на коронавирус, но не ранее 20 мая 2020г.). Медработник находилась под наблюдением своих коллег по месту проживания.

Суд учёл обстоятельства совершенного правонарушения, и счёл возможным снизить штраф до половины минимального размера. Женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей.

Эта же жительница города подозревалась ещё и в нарушении обязательного масочного режима, поскольку, согласно протокола полиции, находилась в магазине без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Однако в судебном заседании данный факт не нашёл своего подтверждения и производство было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановления не вступили в законную силу.

Всего на 26 мая 2020 года по статье 20.6.1 КоАП РФ в суд поступило 134 административных материала. Из них 43 рассмотрено, 13 возвращены в полицию. По статье 6.3 КоАП РФ поступило в суд 23 материала: 4 рассмотрено, 18 возвращено в полицию.