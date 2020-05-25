Жителей Кыштыма приглашают пополнить ряды добровольных народных дружин

Сегодня, 14:47 Категория: Общество

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В охране общественного порядка на территории Кыштымского округа принимают участие члены четырёх народных дружин, созданных на базе всех трёх градообразующих предприятий – радиозавода, Кыштымского медеэлектролитного завода и Кыштымского машиностроительного объединения. Наряду с ними в нашем городе действует ещё и добровольная народная казачья дружина

Все дружинники обеспечены отличительной символикой в виде нарукавных повязок, а также имеют удостоверения.



Дружины оказывают сотрудникам полиции помощь в охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении различных мероприятий. В 2019 году они участвовали в 45 различных мероприятиях, в том числе во время охраны общественного порядка при проведении Дня города, Дня Победы и многих других массовых мероприятиях. С их участием выявлено более 150 административных правонарушений.



Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» призывают граждан, имеющих активную гражданскую позицию, интересующихся деятельностью правоохранительных органов и желающих принимать участие в обеспечении охраны общественного порядка, вступать в ряды добровольных народных дружин. По вопросам вступления обращаться по телефону: 8-999-372-93-06.