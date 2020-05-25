В Кыштыме отделение партии «Родина» взяло шефство над детским садом

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Детский сад № 12, что в микрорайоне Каолиновом, – один из самых «молодых» в Кыштымском городском округе. Он был построен в 1994 году. Но, несмотря на это, некоторые системы уже давно требуют ремонта.

– Индивидуальный предприниматель, руководитель кыштымского отделения партии «Родина» Виталий Сергеевич Прохоров сам предложил нам помощь, – сказала сайту «КР» заведующая детским садом № 12 Ирина Ершова. – Мы не отказались, и решили начать с сантехники.

Во всех шести группах детского сада удалось заменить краны и сливы, а в одной группе даже установили специальные детские унитазы. Ремонт системы водоснабжения произведён и в подвале здания.

Кроме сантехники и системы водоотведения, в детском саду, наконец-то, решился вопрос и с аварийными и опасными деревьями, которые до недавнего времени росли на территории садика.

– Разрешение на уборку опасных деревьев нам было выдано давно, но всё никак не удавалось выкроить деньги на эти работы, – продолжает Ирина Сергеевна. – Виталий Сергеевич помог убрать огромный тополь, у которого при каждом сильном ветре ветки ломались и падали на детскую площадку, а также две старые засохшие сосны и раскидистую черёмуху.

В общей сложности на замену сантехники и уборку старых деревьев партия «Родина» выделила порядка 150 тысяч рублей.

Сейчас на очереди – замена старых электрических ламп на новые. Всего в детском саду необходимо заменить около сотни светильников.