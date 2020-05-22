В Кыштыме проводится акарицидная обработка территорий

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, акарицидная обработка проведена на территориях школ, детских садов, учреждений культуры, дополнительного образования и социальной защиты населения. Обработаны места общего пользования – парк и набережная. В этом году впервые были обработаны городские кладбища. Уничтожение клещей с помощью акарицидных средств проведено и в загородных лагерях, детские оздоровительные учреждения обрабатываются дважды. Общая площадь противоклещевой обработки в городе составила свыше 100 гектаров.Акарицидная обработка дворов, а также садоводческих товариществ, где чаще всего и регистрируются укусы, относится к зоне ответственности жителей и собственников земельных участков. Собственникам жилья необходимо уточнить, прописана ли обязанность по обработке придомовых территорий в договоре управления общим имуществом конкретного дома.Отдельные дворы в округе уже обработаны управляющими компаниями и ТСЖ по согласованию с жителями. Некоторые собственники самостоятельно приглашают специализированные организации для обработки придомовых территорий.