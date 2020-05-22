В Кыштыме по факту крупного пожара возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:39 Категория: Общество
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Как уже сообщалось на сайте «КР», в ночь на 30 марта в Кыштыме сгорел жилой дом на улице Куйбышева. Огонь уничтожил дом, кровлю гаража и бани. Во время тушения пожара обрушился мансардный этаж. Никто не пострадал.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 – «Поджог». Сумма ущерба – 7 миллионов рублей. В настоящий момент ведётся следствие. Об этом сайту «КР» сообщили в пресс-службе кыштымской полиции.