КМЭЗ позаботился о дочерях погибшего фронтовика

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На предстоящей неделе волонтеры Кыштымского медеэлектролитного завода планируют развезти сто продуктовых наборов от благотворительного фонда Русской медной компании ветеранам родного предприятия. Один из них уже доставлен в маленький частный дом на улице Станционной. Здесь живет Мария Павловна Малиновская, дочь погибшего фронтовика. О ее судьбе волонтеры узнали от заместителя председателя Совета ветеранов Кыштымского медеэлектролитного завода Веры Николаевны Бабиной.

Марии Павловне 86 лет. Немалую часть из них женщина отдала медному производству: работала аппаратчицей в цехе электролиза, кладовщицей в железнодорожном цехе. Недавно она похоронила мужа, с которым прожила в любви и согласии без малого шесть десятилетий. К сожалению, Бог не дал супругам детей. Сейчас Мария Павловна живет с младшей сестрой Анной Павловной Чистяковой. Анне Павловне по возрасту самое время нянчить правнуков да находить поддержку у внуков, но жизнь распорядилась иначе: дочери не стало в 33 года, сын тоже умер молодым, муж погиб в автомобильной аварии. Вот и скрашивают две женщины одинокую старость друг друга. Обихаживают огород, содержат в порядке дом, даже баньку затопить умудряются.

Вера Николаевна Бабина давно знает сестер и помогает им, чем только может. И картошку посадить, и в магазин за продуктами свозить, и документы на землю оформить, и похлопотать, чтобы забор покосившийся починили. Забор, правда, ремонту уже не подлежит, его менять надо – эту проблему даже энергичной Верочке Николаевне решить пока не удалось. Но в День Победы она сделала все, чтобы дочери погибшего участника Великой Отечественной войны не чувствовали себя забытыми. По ее инициативе в гости к сестрам пожаловали начальник управления социальной политики Русской медной компании Елена Тарасова и волонтер Кыштымского медеэлектролитного завода Анна Тимофеева. Да не с пустыми руками, а с продуктовым набором от РМК и с ароматным пирогом, который испекли для женщин мастерицы из заводской столовой. Они на нем и надпись сделали: «С Днем Победы!» Даже про восклицательный знак не забыли!

Выпечка была еще горячей, когда делегация переступила порог по-деревенски уютного дома. Хозяюшки поначалу растерялись от такого внимания. Не сразу придумали, куда посадить гостей, где расположиться самим. Потом освоились, рассмотрели творение заводских кулинаров, распаковали коробку с продуктами. Анна Павловна вытащила из нее макароны, крупу, сахар, тушенку, подсолнечное масло, сладости.

– Так жить можно! – прокомментировала, вытирая непрошенные слезы, старшая из сестер. – В военные-то годы мы что видели? Очистки, мякину… Досыта никогда не ели. Детей в семье было четверо. Отец Павел Герасимович ушел на фронт 23 июня 1941-го. А меньше чем через год, 10 июня 1942-го, погиб под Ленинградом. Я его немного помню, мне все-таки семь лет тогда уже было. Аня отца не застала, родилась, когда он воевал.

Жили девочки в селе Новозаберезово в Мордовии. Отец присылал короткие письма с фронта, дважды был ранен, лежал в госпиталях. Последний раз написал из Свердловска: мол, здесь меня подлатали, вновь отправляют на фронт. Больше писем не было, только похоронка… Семье, как и всем в то лихое время, пришлось несладко – голодно, холодно, одни лапти из липы на четверых. Маруся рано начала работать, будучи совсем юной, стала знатным овцеводом. Деревенскую закалку пронесла сквозь всю жизнь: и много лет спустя, уже в Кыштыме, держала кур, скотину.

На Урал старшая сестра приехала вслед за дальней родственницей. Потом сюда же перебралась и младшая.

– Все бы хорошо, только вот здоровья уже нет! – вздохнула Мария Павловна.

– Нам ли быть в печали! – подбодрила хозяюшек Елена Тарасова. – С первого взгляда чувствуется, какой у вас сильный дух, как крепко вы держитесь на этой земле. Молодцы! Смотрю на вас – и вспоминаю любимую бабулю, которой уже давно нет в живых. На ее долю тоже выпала военная юность. Не забуду ее рассказы о том, как ребятишки на полях собирали зернышки, горошины, как потом мама варила им горошницу пополам с луком. «Признаюсь честно, – говорила мне бабушка, – я никогда не ела ничего вкуснее той горошницы». Вы – представители удивительного поколения, которое никогда для себя ничего не просило, ни на что не жаловалось, беззаветно трудилось, которое умеет ценить все хорошее. С праздником вас, здоровья вам еще на долгие годы!

Мария Павловна так растрогалась, что не сразу нашла ответные слова. Ее опередила младшая сестра:

– Низкий поклон Русской медной компании и Кыштымскому медеэлектролитному заводу за то, что не забывают своих ветеранов. Таких предприятий немного. Я работала в другой организации, так про меня ни разу не вспомнили. А вы – большие молодцы! И волонтерам спасибо за доброту и заботу о нас, стариках. Вы подарили нам настоящий праздник!

Уже потом, задним числом, мы поинтересовались у Веры Николаевны Бабиной, вкусным ли был пирог из заводской столовой, и услышали в ответ: «Настоящее объедение!». Наверное, иначе и быть не могло, ведь изготовлен он с признательностью и подарен от чистого сердца!