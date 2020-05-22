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В Кыштыме водолазы подтвердили свои квалификационные разряды

Сегодня, 09:46 Категория: Общество
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Вчера, 21 мая, водолазы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области сдавали ежегодный технический минимум, чтобы подтвердить свои разряды.

 

Подготовку наших спасателей оценивал заместитель начальника Главного управления поисково-спасательной службы по поисково-спасательной работе Челябинской области Денис Гарифуллин.

 

– Водолазный технический минимум включает в себя теорию и практику, – пояснил сайту «КР» Денис Ринатович. – Теоретический курс заключается в проверке знаний по специальной подготовке и по медицине. На практическом занятии водолазы готовят к работе станцию, необходимое оборудование и снаряжение, а затем работают на глубине четыре-шесть метров.

 

В кыштымском отряде шесть водолазов. Из них двое – Владимир Мещеряков и Дмитрий Петров – имеют шестой разряд (всего у водолазов их семь). Оба являются ещё и руководителями работ.

 

Практические навыки спасатели отрабатывали на озере Анбаш. Подтвердить свой профессионализм им не помешала даже ветреная и дождливая погода.

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Теги: Кыштым спасатели водолазы

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