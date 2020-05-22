Подросток из Кыштыма стал победителем конкурса «Правнуки Победителей»

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Подведены итоги международного конкурса исследовательских работ учащихся «Правнуки Победителей». Он был организован общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России».

В конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.

Как сообщила сайту «КР» куратор проведения конкурса в Уральском федеральном округе Наталья Ростовцева, победителями региональных этапов стали более четырёхсот человек из 80 регионов и стран зарубежья – Казахстана, Беларуси, Таиланда, Ливана, Сербии, Туниса.

От каждой области по пять человек стали региональными победителями. Некоторые участники изучали не только письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье, но и открытые архивы министерства обороны России, газеты и журналы военного времени. Многие прислали на конкурс трогательные истории, основанные на воспоминаниях ветеранов.

Авторы лучших работ будут приглашены в Москву на торжественную церемонию награждения. В пятёрку лучших работ в Челябинской области вошла и работа юного жителя Кыштыма – Владислава Малева. Он рассказал о своём прадеде Гавриле Степановиче Ламанове.

Подробнее о Владиславе и его прадеде читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».