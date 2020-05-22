Жителям Кыштыма предлагают избавиться от незаконно хранящегося у них оружия и при этом получить компенсацию

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С 16 марта по 1 ноября на территории всей Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие – 2020».



В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, полиция Кыштыма предлагает жителям города добровольно сдать хранящееся у них оружие. Причём только в период проведения мероприятия граждане могут сдать и хранящееся незаконное оружие без уголовного преследования (к примеру, при обнаружении незаконно хранящегося оружия в другое время, его владельцу грозит уголовное наказание согласно статье 222 УК РФ).

В случае добровольной сдачи оружия в период проведения мероприятия его владельцам будет выплачено денежное вознаграждение.

За истекший период кыштымцы сдали девять единиц гладкоствольного оружия на сумму 24 тысячи рублей. Из незаконного оборота изъято две единицы. Составлены протоколы об административном правонарушении.



Профилактическое мероприятие продлится до 1 ноября 2020 года.



Для сдачи оружия в рамках «Оружие-2020» жителям Кыштымского городского округа необходимо обратиться в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» по адресу: улица Красной Звезды, 97. Телефоны для справок – 4-46-70 (служба участковых уполномоченных), 4-46-65 (отделение лицензионно – разрешительной работы).