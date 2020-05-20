Неплательщик алиментов в Челябинской области оформил пособия по 10 тысяч рублей на своих детей за спиной у бывшей жены

Вчера, 15:48 Категория: Общество

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В Челябинске мать двоих детей, воспитывающая их на собственные средства, решила обратиться в Пенсионный фонд, чтобы уточнить, на какие новые меры поддержки она может рассчитывать. Но в ведомстве ей сообщили, что документы на получение разовой выплаты на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей уже оформил отец детей. Об этом сообщается на сайте 1obl.tv.

С супругом жительница Челябинска в разводе и не получает от него алименты на детей. Женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка Челябинской области Евгении Майоровой.

– Пока у нас нет готового механизма по решению данного вопроса. Возможно, выплачивать средства нужно только после документального подтверждения, что дети проживают с родителем, который обратился за выплатой. Но это противоречит самой идее о том, что выплата должна быть оформлена и получена быстро, без дополнительных документов. Может быть, стоит рассмотреть вариант подачи заявления сразу от двух родителей, чтобы было подтверждение и от отца, и от матери. Сегодня мы подготовим обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, чтобы постараться урегулировать данный вопрос, – рассказала Евгения Майорова.

Напомним, чтобы получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка от трёх до шестнадцати лет, достаточно заполнить форму заявления на портале «Госуслуги», либо обратиться в отделение Пенсионного фонда России.