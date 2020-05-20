В Кыштыме определены цены на путёвки в детские оздоровительные лагеря

Вчера, 13:35 Категория: Общество

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Согласно документам, опубликованным на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа, в период летних каникул дети будут отдыхать как в загородных, так и в школьных лагерях.



Общая стоимость путёвки в ДОЛ «Волна» на 21 день составит 19 тысяч рублей, а на 14 дней – 12 тысяч 666 рублей. При этом родительская плата в первом случае составит всего 6 тысяч 500 рублей, во втором – четыре тысячи.



За направление своего ребёнка в лагеря на базе школ с двух разовым питанием, за 21 день родители заплатят одну тысячу 250 рублей. А за трёхразовое питание сумма составит на 450 рублей больше.



За посещение детей лагеря на базе начальной школы-детского сада № 14 родители заплатят за 21 день одну тысяч 950 рублей. Будет организовано двухразовое питание и лечение зрительных патологий.



Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что сроки начала летней оздоровительной кампании будут определяться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Открытие лагерей рекомендовано осуществлять только при условии отсутствия регистрации случаев заболеваний коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования либо отсутствии заболеваний в течение не менее 14 дней с даты регистрации последнего случая.