На улицах Кыштыма волонтёры бесплатно выдают маски

Сегодня, 14:25 Категория: Общество

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Сегодня, 20 мая, около торгового комплекса «Квартал» на Нижнем Кыштыме и в центре волонтёры выдали жителям города 100 трикотажных масок.

– Наша задача поддержать масочный режим, чтобы люди берегли себя – сказал сайту «КР», первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. – На Кыштымской трикотажной фабрике сшили около двух тысяч масок для нашего города. Их будут раздавать на улицах в течение недели.

Кроме этого, в Кыштыме продолжается дезобработка. Обработано 49 социальных объектов, в том числе детские сады, где работают дежурные группы, торговые центры, рынки и отделения банков.