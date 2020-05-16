В Кыштыме возможны кратковременные перерывы в трансляции телерадиоканалов

Сегодня, 11:16 Категория: Общество

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В пресс-службе региональной Российской телевизионной и радиовещательной сети сообщают, что с 18 по 24 мая будут проводиться профилактические работы. Это влечёт за собой кратковременные перерывы трансляций.



В Кыштыме с 9 до 17 часов возможны перебои в вещании телеканала ОТВ, Радио России, радиостанций ОТВ и Континенталь.



Отмечается, что некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за погодных условий.